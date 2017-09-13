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12:32 (мск), источник: РИА Новости

Уральские органы опеки обвинили в халатности по делу об истязании девочки

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Следователи установили признаки халатности органов опеки в деле об истязании приемной девочки в Свердловской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что следствие в Свердловской области предъявило местной жительнице обвинение в истязании приемной дочери 2010 года рождения, взятой на воспитание в 2011 году. СК полагает, что в период с октября 2015-го по май 2017 года женщина систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем. Женщина обвиняется по семи эпизодам преступления, предусмотренного статьей «истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

«По результатам проведения необходимого комплекса следственных мероприятий, в действиях органов опеки установлены признаки преступления… «халатность», — сказала она.

В рамках расследования обоих уголовных дел СК выясняет все обстоятельства нарушения прав девочки. По итогам расследования следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки, принимавших решение о передаче женщине ребенка на воспитание.

«Следователями устанавливается, в полном ли объеме органами опеки были проведены все необходимые мероприятия, направленные на выяснение данных о личности женщины, условий ее проживания, а также осуществлялись ли последующие необходимые мероприятия по контролю за условиями жизни девочки в приемной семье», — добавила Петренко.

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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