Уральские органы опеки обвинили в халатности по делу об истязании девочки

Ранее сообщалось, что следствие в Свердловской области предъявило местной жительнице обвинение в истязании приемной дочери 2010 года рождения, взятой на воспитание в 2011 году. СК полагает, что в период с октября 2015-го по май 2017 года женщина систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем. Женщина обвиняется по семи эпизодам преступления, предусмотренного статьей «истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».