В Пермском крае две женщины избили сотрудников полиции
Одну осудили на два года лишения свободы, второй предъявили обвинение.
Одну осудили на два года лишения свободы, второй предъявили обвинение.
В Пермском крае две женщины избили сотрудников полиции. Одну осудили на два года лишения свободы, второй предъявили обвинение.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года в отдел полиции по Октябрьскому району зашла нетрезвая женщина. Она вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес полицейского. Этим женщина не ограничилась — она нанесла стражу порядка несколько ударов по телу. Агрессивную гостью задержали. Оказалось, что на полицейского набросилась ранее неоднократно судимая 46-летняя жительница посёлка Октябрьский. Её признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Суд приговорил женщину к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Подобный случай произошёл в июне в Краснокамске. 36-летнюю жительницу города доставили в ГИБДД в связи с совершением административного правонарушения. Сначала она оскорбила трёх инспекторов ДПС. Затем, замахиваясь стулом, начала угрожать одному из стражей порядка. Далее, находясь в салоне служебного автомобиля, она ударила инспектора ДПС ногой в живот. Женщине предъявили обвинение в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. Уголовное дело передано в суд.