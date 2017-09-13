В Пермском крае две женщины избили сотрудников полиции

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в апреле этого года в отдел полиции по Октябрьскому району зашла нетрезвая женщина. Она вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес полицейского. Этим женщина не ограничилась — она нанесла стражу порядка несколько ударов по телу. Агрессивную гостью задержали. Оказалось, что на полицейского набросилась ранее неоднократно судимая 46-летняя жительница посёлка Октябрьский. Её признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Суд приговорил женщину к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.