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13:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пенсионерка из г. Шахунья Нижегородской области обвиняется в убийстве двоюродного брата

Пенсионерка из г. Шахунья Нижегородской области обвиняется в убийстве двоюродного брата. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, вечером 9 сентября 2017 года в доме на ул. Восточная Шахуньи, между пенсионеркой и ее 46-летним двоюродным братом произошла ссора, в ходе которой она ударила мужчину в грудь ножом. Мужчина выбрался из дома, но погиб от потери крови на прилегающем участке.

На следующее утро пенсионерка сама позвонила в полицию и сообщила об происшествии. Женщине предъявлено обвинение взята подписка о невыезде. Она не была ранее судима. Вину свою признала лишь частично. Пенсионерка рассказала следователям, что убивать не хотела убивать брата, а ссора с ним произошла из-за разговора о том, после её смерти он унаследует все ее имущество. Дело в отношении 65-летней женщины возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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