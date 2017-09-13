В Подмосковье «Ягуар» сбил лося
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Jaguar сбил лося на Минском шоссе в Подмосковье, в результате аварии человек и животное погибли, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Jaguar сбил лося на Минском шоссе в Подмосковье, в результате аварии человек и животное погибли, сообщили РИА Новости в
«Около 5.35 на 129-м километре Минского шоссе водитель Jaguar сбил лося. Погиб водитель автомобиля и животное», — сказал дежурный офицер.
По данному факту проводится проверка.