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12:34 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье «Ягуар» сбил лося

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Jaguar сбил лося на Минском шоссе в Подмосковье, в результате аварии человек и животное погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«Около 5.35 на 129-м километре Минского шоссе водитель Jaguar сбил лося. Погиб водитель автомобиля и животное», — сказал дежурный офицер.

По данному факту проводится проверка.

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