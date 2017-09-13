Из-за игры «Летающий будильник» двое юношей в Ангарске поплатятся свободой

Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.