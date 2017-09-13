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13:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из-за игры «Летающий будильник» двое юношей в Ангарске поплатятся свободой

Уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия) возбуждено против двух молодых людей в Ангарске, которые ограбили сувенирный павильон. Об этом 13 сентября 2017 года сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

Источник: Reuters

Вечером 10 сентября двое молодых людей находились в торговом центре «Весна», расположенном в 85-м квартале Ангарска. Проходя мимо прилавка с сувенирной продукцией, расположенного между первым и вторым этажом торгового центра, злоумышленники решили завладеть игрой «Летающий будильник». Ножом один из молодых людей вскрыл подвесной замок павильона и завладел товаром общей стоимостью 3300 рублей. Свидетелем происшествия стала продавец соседнего павильона. Женщина попыталась задержать злоумышленников, но те, угрожая ей ножом, убежали.

В кратчайшие сроки в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые ангарчане в возрасте 19 и 17 лет.

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