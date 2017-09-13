Информация о бомбах в самарских торговых центрах не подтвердилась
В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии проверили несколько торговых центров и отель на наличие взрывчатки.
В Самаре полиция и сотрудники Росгвардии проверили несколько торговых центров и отель на наличие взрывчатки.
Информация о бомбах в местах массового скопления людей поступила в полицию по телефону.
Сотрудники полиции и Росгвардии проверили ТЦ «Опера», «Вива Лэнд», «Маяк», «Русь на Волге», «Аврора», «Амбар», «Парк Хаус» и отель «Оазис». Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Проверка зданий на наличие взрывных устройств результата не дала, бомб не обнаружено.
Аналогичные проверки прошли и в других городах России, где проверки также не дали результата. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность звонившего.