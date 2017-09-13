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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Замдиректора ФСИН растратил на задержание

Сотрудники ФСБ и главного следственного управления (ГСУ) СКР задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, курирующего в ведомстве тыловое обеспечение. По предварительным данным, господин Коршунов подозревается в особо крупной растрате и злоупотреблениях при реализации контрактов ведомства.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня утром оперативно-следственные группы, состоящие из сотрудников ГСУ СКР и управления «М» ФСБ России (надзирает за деятельностью полиции), провели обыски и выемки документов в квартире, на даче и в рабочем кабинете заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. По предварительным данным, господин Коршунов подозревается в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). В следственном комитете от комментариев пока отказались. По данным источников «Ъ», после обысков следствие планирует доставить господина Коршунова в центральное здание СКР для допроса в качестве подозреваемого и, возможно, предъявить ему обвинение.

Дело о растрате может быть связано со строительством СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Ранее был взят под стражу заместитель начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, контролировавший строительство СИЗО. Помимо растраты в несколько сотен миллионов рублей его обвинили в получении взятки в размере 350 млн руб. от участвовавших в реализации проекта предпринимателей, и в причастности к заказному убийству начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН Николая Чернова.

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Источник сообщил об обыске в квартире замглавы ФСИН Коршунова

Кроме того, из управления СКР по Калужской области в центральный аппарат следственного ведомства был направлен материал в отношении господина Коршунова — следователи утверждают, что он мог допустить злоупотребление на 1 млн руб. при заключении одного из контрактов с ведомственным ФГУП «Калужское», причем местом преступления считается центральный офис ФСИН на Житной улице.

Летом Олег Коршунов подавал рапорт об отставке, который, очевидно, после его ареста будет удовлетворен. Во ФСИН господин Коршунов, работавший в управлении экономического развития и торговли Рязанской области и нескольких коммерческих и государственных банках, пришел в 2013 году, возглавив финансово-экономическое управление. Весной 2014 года Олег Коршунов стал заместителем директора ведомства, курировал строительство, финансы, закупки и тыловое обеспечение.

В июне по приговору Замоскворецкого райсуда восемь лет за махинации в ходе производства электронных браслетов, которые нанесли ущерб государству в 3 млрд руб., получил экс-глава ФСИН Александр Реймер, его заместитель Николай Криволапов отправился в колонию на пять лет.

Николай Сергеев

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Андрей Любимов
Так говорил Берия про продавцов
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