Под Черняховском «Рено Логан» врезался в лошадь: пострадал водитель

Во вторник, 12 сентября, под Черняховском произошла авария с участием легкового автомобиля и животного. В 22:40 на подъезде к городу «Рено Логан» врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу.

В результате аварии 48-летний водитель машины получил ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Калининграде на улице Краснооктябрьской мужчина за рулём «Мерседеса» сбил пенсионера. ДТП произошло в 15:15. По сведениям полиции, пешехода госпитализировали.