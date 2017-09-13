Под Черняховском «Рено Логан» врезался в лошадь: пострадал водитель
Авария произошла на подъезде к городу.
Авария произошла на подъезде к городу.
Во вторник, 12 сентября, под Черняховском произошла авария с участием легкового автомобиля и животного. В 22:40 на подъезде к городу «Рено Логан» врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу.
В результате аварии 48-летний водитель машины получил ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
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