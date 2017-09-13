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12:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Под Черняховском «Рено Логан» врезался в лошадь: пострадал водитель

Авария произошла на подъезде к городу.

Во вторник, 12 сентября, под Черняховском произошла авария с участием легкового автомобиля и животного. В 22:40 на подъезде к городу «Рено Логан» врезался в лошадь, которая внезапно выбежала на дорогу.

В результате аварии 48-летний водитель машины получил ранения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Калининграде на улице Краснооктябрьской мужчина за рулём «Мерседеса» сбил пенсионера. ДТП произошло в 15:15. По сведениям полиции, пешехода госпитализировали.

В 18:16 на аллее Смелых водитель автобуса «Скания» резко затормозил, и в салоне упала 80-летняя пассажирка. Женщина получила телесные повреждения.

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