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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

УСК по Минску раскрыло подробности жестокого убийства девушки у школы

Девушка и мужчина были ранее знакомы, находились вместе и распивали спиртное. Произошел конфликт, в результате которого молодой человек нанес более 60 ударов ножом погибшей девушке.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У мужчины, убившего в ночь на 8 сентября девушку у одной из минской школ, дома изъято значительное количество предметов, предназначенных для нанесения телесных повреждений. Об этом журналистам сообщил начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник, передает корреспондент БЕЛТА.

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По словам представителя Следственного комитета, девушка и мужчина были ранее знакомы, находились вместе и распивали спиртное. Произошел конфликт, в результате которого молодой человек нанес более 60 ударов ножом погибшей девушке. Вторая девушка, присутствовавшая там, смогла убежать и вызвать милицию.

«Маска на нем была, но это был антураж, он показывал приемы боевого искусства. У него дома изъято значительное количество предметов, предназначенных для нанесения телесных повреждений: он отрабатывал приемы, имел определенную подготовку», — пояснил Дмитрий Конопляник.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он признал свою вину, с его участием проведены следственные действия, осмотр места происшествия, проверка показаний на месте.

«Преступление раскрыто, проводится следственная работа», — сказал Дмитрий Конопляник.

Ранее сообщалось, что к преступлению причастен молодой человек 1995 года рождения. До этого он привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, а также за уклонение от призыва на воинскую службу.

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