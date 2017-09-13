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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

Установлена личность мужчины, ударившего ножом первокурсника в Минске

Представитель Следственного комитета опроверг слухи, что нападения были массовыми. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Источник: БЕЛТА

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личность мужчины, ударившего ножом первокурсника на улице Бобруйской в Минске, установлена.

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Об этом сообщил журналистам начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Следственного комитета опроверг слухи, что нападения были массовыми. «Никаких массовых нападений не было, уголовное дело возбуждено по факту нападения на одного человека. Личность нападавшего идентифицирована, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в последующем они дадут результат», — сказал Дмитрий Конопляник.

Как сообщалось, 8 сентября у общежития по улице Бобруйской неизвестный нанес ножевое ранение в шею студенту 1999 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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