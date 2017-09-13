На трассе Челябинск — Магнитогорск перевернулся лесовоз

Авария произошла сегодня, 13 сентября, в районе поселка Нагорный. Из населенного пункта выезжал длинномерный грузовик. В это время с моста во встречном направлении ехал лесовоз. По словам очевидцев, у многотонной машины, могли отказать тормоза. Лесовоз врезался в длинномер и перевернулся. Водителя увезли на скорой. Фуры перекрыли почти всю трассу, чтобы преодолеть участок, на котором произошло ДТП, у водителей уходит порядка получаса.