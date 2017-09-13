В Самаре перевернувшаяся «десятка» снесла четыре машины

По предварительным данным, водитель «десятки» не справился с управлением, задел четыре автомобиля и перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадали «Газель», «Рено», «БМВ» и «Хонда». Как сообщает группа «ДТП Самара», среди людей также есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, МЧС и скорая помощь.