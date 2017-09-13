Около 23 тыс. жителей Урала и два предприятия были обесточены из-за обрыва проводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 23 тыс. жителей Кировграда Свердловской области и два промышленных предприятия — «Электромедь» и «Кировградский завод твердых сплавов» — остались без электричества в среду утром из-за обрыва проводов. Об этом говорится в сообщении ситуационного-аналитического центра Минэнерго России.

«Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Кировграде, это около 23 тыс. человек, и предприятия местной промышленности — АО “Электромедь” и ОАО “Кировградский завод твердых сплавов”. Причина — обрыв провода сторонней техникой в пролете опор», — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что информации о нарушениях технологических процессов на данных заводах не поступало.