В Березниках осужден один из фигурантов дела о жестоком убийстве

По данным телеканала «Березники-ТВ», на днях суд вынес приговор одному из участников преступления. 22-летний уроженец Губахи, ударивший женщину обухом топора по голове и нанесший ножевое ранение ее другу, предстал перед судом.



На заседании суд рассмотрел смягчающие обстоятельства: после нападения и расправы мужчина явился с повинной и помогал следствию, у него есть двое маленьких детей. Но, на момент преступления он был пьян.