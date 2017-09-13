В Березниках осужден один из фигурантов дела о жестоком убийстве
8 июня в пригороде Березников на территории садового товарищества трое заключенных, самовольно покинувших колонию, пришли в гости к сторожу, избили его и зарубили топором его подругу.
8 июня в пригороде Березников на территории садового товарищества трое заключенных, самовольно покинувших колонию, пришли в гости к сторожу, избили его и зарубили топором его подругу.
По данным телеканала «Березники-ТВ», на днях суд вынес приговор одному из участников преступления. 22-летний уроженец Губахи, ударивший женщину обухом топора по голове и нанесший ножевое ранение ее другу, предстал перед судом.
На заседании суд рассмотрел смягчающие обстоятельства: после нападения и расправы мужчина явился с повинной и помогал следствию, у него есть двое маленьких детей. Но, на момент преступления он был пьян.
Прикамец был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Его приговорили к пяти годам в колонии общего режима.
В ближайшее время перед судом предстанет второй фигурант, который и убил женщину топором.