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13:37 (мск), источник: ТАСС

Торговый центр «Филион» горит на западе Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый центр «Филион» горит на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Горит здание торгового центра “Филион” по адресу: Багратионовский проезд, дом 5», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя и фасада здания. Пожару присвоен второй номер сложности по пятибальной шкале.

МЧС Москвы увеличивает группировку сил и средств на месте возгорания. Идет эвакуация людей.

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