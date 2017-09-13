Торговый центр «Филион» горит на западе Москвы
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый центр «Филион» горит на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Торговый центр «Филион» горит на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Горит здание торгового центра “Филион” по адресу: Багратионовский проезд, дом 5», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя и фасада здания. Пожару присвоен второй номер сложности по пятибальной шкале.
МЧС Москвы увеличивает группировку сил и средств на месте возгорания. Идет эвакуация людей.