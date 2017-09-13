Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп "хамски" отверг дружеское предложение России
Названа главная причина смерти во время секса
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды»
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8В Индии простились с Ганешей
15:31 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове бешеная собака покусала ребенка

Ужасающий случай приключился с десятилетним мальчиком, проживающим в Комратском районе.

Напавшая на него бездомная собака нанесла множество ранений в область лица.

Врачи уже провели все необходимые процедуры, однако состояние мальчика остается тяжелым. Когда мальчик пойдет на поправку пока неизвестно.

Свидетелем нападения стала соседка мальчика, которая и сообщила о происшествии в скорую.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В первые выходные октября в Молдове пройдет грандиозное празднование Дня вина
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь