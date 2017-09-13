В Молдове бешеная собака покусала ребенка
Ужасающий случай приключился с десятилетним мальчиком, проживающим в Комратском районе.
Ужасающий случай приключился с десятилетним мальчиком, проживающим в Комратском районе.
Напавшая на него бездомная собака нанесла множество ранений в область лица.
Врачи уже провели все необходимые процедуры, однако состояние мальчика остается тяжелым. Когда мальчик пойдет на поправку пока неизвестно.
Свидетелем нападения стала соседка мальчика, которая и сообщила о происшествии в скорую.