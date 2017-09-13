Заключенный ударил сотрудника свердловской колонии, возбуждено уголовное дело
Екатеринбург. 13 сентября.
Екатеринбург. 13 сентября.
По версии следствия, в конце августа сотрудники исправительной колонии проводили досмотр в камере штрафного изолятора. У одного из осужденных нашли запрещенные предметы, за хранение которых полагается дисциплинарное взыскание.
После того, как сотрудник колонии спросил о происхождении этих предметов, осужденный ударил его кулаком в лицо, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).