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14:00 (мск), источник: Интерфакс

Заключенный ударил сотрудника свердловской колонии, возбуждено уголовное дело

Екатеринбург. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении осужденного одной из колоний города Тавды, ударившего кулаком в лицо сотрудника учреждения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По версии следствия, в конце августа сотрудники исправительной колонии проводили досмотр в камере штрафного изолятора. У одного из осужденных нашли запрещенные предметы, за хранение которых полагается дисциплинарное взыскание.

После того, как сотрудник колонии спросил о происхождении этих предметов, осужденный ударил его кулаком в лицо, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

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