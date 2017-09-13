Собаководы Академгородка заявили в полицию на мужчину с коляской и пистолетом

Ксения Климина, корреспондент: «Сегодня Ольга Аникина — как представитель всех собаководов Академгородка — пришла на прием к начальнику управления полиции. Их встреча состоится буквально через пару минут. Главное требование, скорее даже просьба — обратить внимание на “академовского стрелка”. Владельцы собак хотят, чтобы мужчину лишили права владения оружием. Напомню, инцидент произошел этой весной. Мужчина с коляской гулял по лесу в Академгородке. Там же со своими питомцами часто гуляют и собаководы. Якобы испугавшись самоеда, мужчина на глазах у хозяйки выстрелил собаке в морду. После того как пес с визгом упал на землю, он выстрелил еще раз. Тогда собака, к счастью, осталась жива. Но свидетелей этого происшествия найти так и не удалось. В полиции мужчина свои действия объяснил как самозащиту. И на этом история не закончилась. Со слов местных жителей, мужчина нападает на самых безобидных. Какой ответ дали правоохранители — узнаем в ближайшее время».