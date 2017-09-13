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14:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове пьяному авиапассажиру не дали улететь в Грецию

В международном аэропорту Ростова-на-Дону сняли с самолета пассажира, который грубил командиру воздушного судна и вел себя не вполне адекватно.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, 13 сентября в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Ростова-на-Дону поступил сигнал о том, что один из пассажиров рейса Ростов-на-Дону — Салоники ведет себя не совсем адекватно.

Прибывшим к самолету полицейским командир судна объяснил, что он принял решение отстранить от полета одного из пассажиров, который, судя по его поведению, был далеко не трезв. По отношению к сотрудникам правоохранительных органов дебошир был настроен также агрессивно.

В результате вместо Греции, 41 летний житель Батайска оказался в дежурной части, где в отношении него составили административные протоколы по факту мелкого хулиганства и появления в общественных местах в нетрезвом виде. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю — 15 суток ареста.

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