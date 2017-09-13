В Ростове пьяному авиапассажиру не дали улететь в Грецию

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, 13 сентября в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Ростова-на-Дону поступил сигнал о том, что один из пассажиров рейса Ростов-на-Дону — Салоники ведет себя не совсем адекватно.

Прибывшим к самолету полицейским командир судна объяснил, что он принял решение отстранить от полета одного из пассажиров, который, судя по его поведению, был далеко не трезв. По отношению к сотрудникам правоохранительных органов дебошир был настроен также агрессивно.