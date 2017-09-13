В Ростове пьяному авиапассажиру не дали улететь в Грецию
В международном аэропорту
В международном аэропорту
Как сообщили в
Прибывшим к самолету полицейским командир судна объяснил, что он принял решение отстранить от полета одного из пассажиров, который, судя по его поведению, был далеко не трезв. По отношению к сотрудникам правоохранительных органов дебошир был настроен также агрессивно.
В результате вместо Греции, 41 летний житель Батайска оказался в дежурной части, где в отношении него составили административные протоколы по факту мелкого хулиганства и появления в общественных местах в нетрезвом виде. Максимальное наказание, которое может грозить нарушителю — 15 суток ареста.