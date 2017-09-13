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14:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе следователь был задержан за взятку в 150 000 рублей

В Уфе следователь СК РФ задержан по подозрению в должностном преступлении.

Источник: Proufu.ru

Об этом сообщил ProUfu.ru источник в правоохранительных органах.

По информации источника, сотрудники ФСБ задержали следователя Ленинского следственного отдела СК РФ по РБ в момент получения взятки или вымогательства на сумму в 150 000 рублей. В настоящее время он сознался в содеянном и был отпущен под подписку о невыезде.

Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации.

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