В Уфе следователь был задержан за взятку в 150 000 рублей

По информации источника, сотрудники ФСБ задержали следователя Ленинского следственного отдела СК РФ по РБ в момент получения взятки или вымогательства на сумму в 150 000 рублей. В настоящее время он сознался в содеянном и был отпущен под подписку о невыезде.