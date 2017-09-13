В Уфе следователь был задержан за взятку в 150 000 рублей
В Уфе следователь СК РФ задержан по подозрению в должностном преступлении.
В Уфе следователь СК РФ задержан по подозрению в должностном преступлении.
Об этом сообщил ProUfu.ru источник в правоохранительных органах.
По информации источника, сотрудники ФСБ задержали следователя Ленинского следственного отдела СК РФ по РБ в момент получения взятки или вымогательства на сумму в 150 000 рублей. В настоящее время он сознался в содеянном и был отпущен под подписку о невыезде.
Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием ситуации.