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15:28 (мск), источник: Sputnik.md

Стало известно, кто первым обнаружил пропавшую в Цыпово женщину

Спасателям в поисках пропавшей потребовалась помощь местного жителя, знающего излюбленные туристические тропы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Пятнадцатилетний подросток первым обнаружил тело погибшей в Цыпово при загадочных обстоятельствах 31-летней туристки Ирины Качаловой из Яловен.

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Поиски женщины велись на протяжении нескольких дней. Качалова пропала в субботу, 9 сентября. Ее тело нашли рядом с Водопадом мертвых (Водопад смерти) в Цыпова в половине километра от палаточного лагеря, где остановилась группа йогов, с которой она туда приехала.

Обнаружил погибшую 15-летний подросток из Цыпова, который очень хорошо знает излюбленные места туристов. Именно поэтому спасатели обратились к нему за помощью.

«Мы узнали у мальчика, куда обычно ходят туристы, что им интересно. Он назвал “Водопад мертвых”. Мы с трудом добрались до этого места», — сказал замначальника Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ Анатол Виничук.

Подросток предупреждал спасателей о том, что дороги к месту нет.

«Предположил, где может находиться женщина и сказал об этом спасателям. Предупредил, что дороги туда нет. Потом поднялся на холм и увидел тело», — рассказал подросток.

Полиция рассматривает в качестве предварительной версии — падение с высоты, то есть несчастный случай. Однако эта версия не окончательная. Ирине был 31 год. У нее остались две маленькие дочери.

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