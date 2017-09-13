Ушла вечером и пропала: в Троицке уже месяц ищут многодетную мать

Источник: dostup1.ru

В Троицке (Челябинская область) уже месяц как пропала 32-летняя местная жительница — женщину ждут дома мать и трое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».



Горожанка вышла из дома, где проживала с мамой и тремя детьми, 12 августа вечером и до сих пор не вернулась. За несовершеннолетними все это время присматривает бабушка. Младшему ребенку 3 года, старшему — 14.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местоположения пропавшей. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи Юшкевич, просим звонить по телефонам: 02, 8 (351−63) 2−76−12 или 8−951−808−59−93», — рассказала специалист по связям со СМИ ОМВД «Троицкий» Алина Лознян.