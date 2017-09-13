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14:49 (мск), источник: dostup1.ru

Ушла вечером и пропала: в Троицке уже месяц ищут многодетную мать

Все это время малыши находятся с бабушкой.

Источник: dostup1.ru

В Троицке (Челябинская область) уже месяц как пропала 32-летняя местная жительница — женщину ждут дома мать и трое детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожанка вышла из дома, где проживала с мамой и тремя детьми, 12 августа вечером и до сих пор не вернулась. За несовершеннолетними все это время присматривает бабушка. Младшему ребенку 3 года, старшему — 14.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местоположения пропавшей. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи Юшкевич, просим звонить по телефонам: 02, 8 (351−63) 2−76−12 или 8−951−808−59−93», — рассказала специалист по связям со СМИ ОМВД «Троицкий» Алина Лознян.

На вид пропавшей 30 лет, рост 160−165 см, худощавая, волосы длинные темные, глаза карие. Была одета в темные лосины, темную футболку, а на ногах были темные балетки. Из особых примет — татуировка в виде цветка с инициалами «НВ» на шее.

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