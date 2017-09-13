Премия Дарвина: могилевчанин нашел в парке 60 грибов и тут же съел их

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 сен — Sputnik. Помощь медиков понадобилась молодому жителю Могилева, который нашел в парке 60 грибов и съел их сырыми прямо на месте сбора, сообщила телекомпания «Могилев».

Читайте также Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека

Иницдент произошел в черте города — в Печерском лесопарке, расположенном на северо-западе областного центра.

По информации телеканала, молодой человек нашел в парке 60 грибов, а затем употребил их на месте сбора.

Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем мужчине госпитализация не понадобилась.