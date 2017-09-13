Продавец с Кировского вещевого рынка оказался лидером террористической ячейки

Источник: РИА "Новости"

Ее главарем оказался выходец из Азии 1991 года рождения, нелегально перебравшийся в Самару и работавший на Кировском вещевом рынке.

По данным ведомства, парень на своей странице в «Одноклассниках» то и дело размещал материалы, оправдывающие терроризм и даже пропагандирующие его.

Задержан молодой человек был еще 19 июля. «Свидетели его противоправной деятельности пояснили, что он исповедует радикальные формы ислама и оправдывает террористические методы борьбы, а также намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, чья деятельность в РФ запрещена — прим. Волга Ньюс)», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержанный уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма в сети Интернет».

Сколько человек насчитывала организованная парнем террористическая ячейка, доподлинно неизвестно, возможно, речь шла о восьми людях, в том числе девушке. В Самаре они жили на съемной квартире, при обыске в которой найдено 269 тыс. рублей.