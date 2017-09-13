Продавец с Кировского вещевого рынка оказался лидером террористической ячейки
Сотрудники УФСБ России по Самарской области провели ликвидацию террористической ячейки на территории региона.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области провели ликвидацию террористической ячейки на территории региона.
Ее главарем оказался выходец из Азии 1991 года рождения, нелегально перебравшийся в Самару и работавший на Кировском вещевом рынке.
По данным ведомства, парень на своей странице в «Одноклассниках» то и дело размещал материалы, оправдывающие терроризм и даже пропагандирующие его.
Задержан молодой человек был еще 19 июля. «Свидетели его противоправной деятельности пояснили, что он исповедует радикальные формы ислама и оправдывает террористические методы борьбы, а также намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, чья деятельность в РФ запрещена — прим. Волга Ньюс)», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержанный уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма в сети Интернет».
Сколько человек насчитывала организованная парнем террористическая ячейка, доподлинно неизвестно, возможно, речь шла о восьми людях, в том числе девушке. В Самаре они жили на съемной квартире, при обыске в которой найдено 269 тыс. рублей.
Однако силовики успокаивают: все они уже выдворены из страны за нарушение миграционного законодательства. Реальных терактов совершить они не успели.