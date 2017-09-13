Суд вынес приговор угонщику тепловоза в Златоусте

Челябинский облсуд вынес приговор 27-летнему жителю Златоуста, который признан виновным в угоне тепловоза и краже топлива, — мужчина получил условный срок, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В мае 2016 года златоустовец, который работал помощником машиниста, решил похитить 3,7 тонны дизельного топлива из бака тепловоза на станции Златоуст. Для этого он отогнал железнодорожный состав из депо на подъездные пути и решил откачать топливо с помощью шланга и мотопомпы. За этим занятием его застал сотрудник линейного отдела полиции УМВД на транспорте.

Своими действиями помощник машиниста причинил ущерб ОАО «РЖД» на сумму порядка 103 тыс. рублей. По его просьбе дело рассмотрели в особом порядке. Суд учел, что ранее мужчина не привлекался к ответственности и имеет малолетнего ребенка.