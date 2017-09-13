(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане четверо местных жителей осуждены за убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Завершено расследование дела в отношении четверых местных жителей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как установил суд, в конце ноября 2016 года 26-летний парень решил совершить убийство своего бывшего руководителя. Поводом послужило то, что во время их совместной работы на одном из казанских предприятий последний не полностью выплатил ему зарплату.

5 декабря 2016 года молодой человек зная, что 50-летний мужчина работает на новом месте в строительной компании, офис которой расположен по улице Гагарина, поручил своему 28-летнему брату привлечь к совершению нападения еще троих участников.

В тот же день обвиняемые, вооружившись обрезком арматуры, битой и прочими предметами, прибыли к офису 50-летнего мужчины. Дождавшись его появления, злоумышленники нанесли мужчине множественные удары по различным частям тела, в том числе и по голове. Сын потерпевшего пытался защитить отца, но тоже был избит. Совершив нападение, злоумышленники скрылись с места преступления на авто.