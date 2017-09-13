Под Волгоградом найдены пропавшие накануне двое школьников
Всю ночь в Дубовском районе полиция вела поиски двух пропавших детей.
Всю ночь в Дубовском районе полиция вела поиски двух пропавших детей.
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Почти сутки более 50 сотрудников полиции и кинологов с розыскными собаками обследовали чердаки, подвалы зданий в Дубовке, опрашивали одноклассников и друзей пропавших детей. Лишь рано утром пропавшие были найдены.
Выяснилось, что дети играли в лесу, а когда стемнело, добрались до оздоровительного лагеря, где решили переночевать.
— Установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребят не совершалось. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.