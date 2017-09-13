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15:02 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом найдены пропавшие накануне двое школьников

Всю ночь в Дубовском районе полиция вела поиски двух пропавших детей.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 12 сентября в полицию обратились родители и заявили об исчезновении двух детей: девочка и мальчик десяти и восьми лет вчера днем ушли из дома и не вернулись.

Почти сутки более 50 сотрудников полиции и кинологов с розыскными собаками обследовали чердаки, подвалы зданий в Дубовке, опрашивали одноклассников и друзей пропавших детей. Лишь рано утром пропавшие были найдены.

Выяснилось, что дети играли в лесу, а когда стемнело, добрались до оздоровительного лагеря, где решили переночевать.

— Установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребят не совершалось. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

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