Под Волгоградом найдены пропавшие накануне двое школьников

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 12 сентября в полицию обратились родители и заявили об исчезновении двух детей: девочка и мальчик десяти и восьми лет вчера днем ушли из дома и не вернулись.

Почти сутки более 50 сотрудников полиции и кинологов с розыскными собаками обследовали чердаки, подвалы зданий в Дубовке, опрашивали одноклассников и друзей пропавших детей. Лишь рано утром пропавшие были найдены.

Выяснилось, что дети играли в лесу, а когда стемнело, добрались до оздоровительного лагеря, где решили переночевать.