В Воронежской области бывший пристав получил 5 лет условно за взятки

Источник: Вести - Воронеж

Аннинский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу Валерию Т. Его осудили за две взятки на общую сумму в 55 тыс. рублей. Пристава подкупали жители Аннинского района, чтобы тот не исполнял решения суда. В наказание за коррупционные преступления 33-летний Валерий Т. получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, его обязали выплатить штраф в доход государства в 40-кратном размере — 2 млн рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в суде в среду, 13 сентября. Валерия Т. лишили чина юриста первого класса и права занимать руководящие должности на 3 года.

По итогам расследования в коррупционном деле Валерия Т. было 7 эпизодов. Четыре из них по статье о мелком взяточничестве — до 10 тыс. рублей — суд прекратил в связи с истечением срока давности. События, которые легли в основу уголовного дела, происходили с августа 2014 года по февраль 2015 года. Следователи СУ СКР по региону доказали, что Валерий Т. получал от граждан взятки за «незаконное окончание исполнительного производства». Так четыре человека заплатили приставу за «услугу» в сумме 27 тыс. рублей. Суд прекратил уголовное преследование Валерия Т. по этим эпизодам, так как к моменту назначения наказания прошло больше двух лет.

Обвинительный приговор Валерию Т. вынесли за две взятки общей суммой 55 тыс. рублей, которые он получил за бездействие. В обоих случаях автовладельцы за взятки уговорили пристава не запрещать регистрационные действия в отношении их машин, что Валерий Т. должен был сделать по решению суда.