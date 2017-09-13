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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Среди 20 пострадавших в ДТП с поездом «Адлер-Нижневартовск» оказалась жительница Башкирии

Состояние 56-летней землячки медики оценивают как среднетяжелое.

Среди пострадавших в ДТП с поездом «Адлер — Нижневартовск» оказалась 56-летняя жительница Башкирии.

Напомним, 9 сентября около 11 часов утра на 17 км автодороги «Нижневартовск-Мегион» грузовой автомобиль въехал в движущийся состав на переезде Мыхпаевский (ХМАО). От сильного удара все, что находилось внутри 17 вагона, перевернулось, столики были сломаны, а верхние ярусы кроватей рухнули вниз.

Кадры ужасают: пассажиров в тяжелом состоянии, с переломами и гематомами спасатели вытаскивали на руках. Одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу, но, к счастью, медикам удалось спасти жизнь всем потерпевшим.

Помимо уроженки Башкирии, в том роковом вагоне находились жители Томска, Челябинской области, Нижневартовска и Радужного. Все они были доставлены в больницу Нижневартовска, водителя грузовика также госпитализировали в тяжелом состоянии.

— На утро среды (13 сентября — Ред.) на стационарном лечении находятся 13 человек, в том числе четверо детей, — сообщили «Интерфаксу» в правительстве Югры. — Семь пациентов выписаны. Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. По крайне тяжелым пациентам информация прежняя.

В правительстве Югры отметили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию за моральный ущерб, общая сумма, взятая из резервного фонда, составляет 3,3 миллиона рублей. Получившим тяжелые травмы полагается 300 тысяч рублей материальной поддержки, а пострадавшие, чье состояние оценивается как среднетяжелое, получат 200 тысяч рублей. Состояние здоровья уроженки Белебея, 56-летней Машниной Л., медики оценили как среднетяжелое, сейчас женщина идет на поправку.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении водителя грузовой машины.

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