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15:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани свыше 70 тысяч человек остались без электроэнергии

Без электричества частично оставались территории Вахитовского и Советского районов Казани.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Сегодня днем под аварийное отключение электроэнергии попали несколько районов Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

После полудня от оперативного дежурного ОАО «Сетевая компания» поступило сообщение об аварийном отключении электрической подстанции «Магистральная» с последующим переключением на подстанцию «Центральная».

Через несколько минут электроснабжение было полностью восстановлено.

Без электричества частично оставались территории Вахитовского и Советского районов Казани. Под отключение попали дома с населением 70 тысяч человек, 307 трансформаторных подстанций, 16 детских садов, 23 школы, 29 котельных и две больницы. В результате инцидента никто не пострадал.

Отключение произошло из-за крана-манипулятора, работавшего на территории подстанции. Кран слишком близко приблизился к токоведущим сетям из-за чего сработало автоматическое отключение дифференциальной защиты.

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