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15:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

После инцидента в аэропорту «Бегишево» Камская транспортная прокуратура начала проверку

Проверка должна установить, почему на приборной панели в самолете загорелось сообщение «Отказ основной гидравлической системы».

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). После инцидента в аэропорту «Бегишево» Камская транспортная прокуратура начала проверку, которая должна установить причины, по которым на приборной панели самолета загорелось сообщение «Отказ основной гидравлической системы», сообщила ИА «Татар-информ» старший помощник Камского транспортного прокурора Диляра Султанова.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у пассажирского рейса, приземлившегося в аэропорту «Бегишево», отказала гидросистема.

«Сообщение поступило накануне вечером из аэропорта “Бегишево”. Воздушное судно ЯК-42 авиакомпании “ИЖАВИА” выполняло рейс 403 по маршруту Симферополь — “Бегишево” и в 5 часов вечера совершало посадку в аэропорту. После посадки, уже во время руления и выполнения разворота на взлетно-посадочной полосе командир воздушного судно запросил буксир по причине предполагаемого отказа основной гидравлической системы», — отметила Диляра Султанова.

Буксир был подан к самолету и в 17:35 воздушное судно было на стоянке. На борту в этот момент находились 115 пассажиров и 8 членов экипажа — пострадавших нет. В связи с инцидентом транспортной прокуратурой начата проверка.

Этот самолет должен был совершить обратный вылет, однако из-за инцидента рейс был задержан на 3 часа 18 минут. По данному факту надзорное ведомство также проводит проверку.

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