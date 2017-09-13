В Тюлячинском районе сотрудники МЧС вывели из леса заблудившегося грибника
64-летний мужчина потерялся в лесу Ленинского участкового лесничества возле села Большие Метески.
64-летний мужчина потерялся в лесу Ленинского участкового лесничества возле села Большие Метески.
(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе сотрудники МЧС вывели из леса 64-летнего грибника, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в лесу Ленинского участкового лесничества возле села Большие Метески потерялся 64-летний мужчина. Он вместе с родственниками отправился в лес собирать грибы, телефон с собой не взял. Трое человек вышли из леса, а мужчина нет.
На место отправились полицейские, сотрудники ЗПСО № 4, лесничий и медики.
Поисковая группа обследовала четыре квадратных километра лесного массива и ближайшие овраги. Через некоторое время потерявшийся вышел на звуковые сигналы громкоговорящей установки к машине. Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу с высоким артериальным давлением.