В Тюлячинском районе сотрудники МЧС вывели из леса заблудившегося грибника

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в лесу Ленинского участкового лесничества возле села Большие Метески потерялся 64-летний мужчина. Он вместе с родственниками отправился в лес собирать грибы, телефон с собой не взял. Трое человек вышли из леса, а мужчина нет.