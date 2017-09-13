В Краснодаре полиция разыскивает пропавших без вести пенсионерку и мужчину

В Центральном округе 30 июля пропала 83-летняя Нина Мищенко. Она вышла из дома на улице Кузнечные ряды и не вернулась. На вид женщине 80−85 лет, рост 160−165 см. у нее худощавое телосложение, европейский тип лица, голубые глаза, волнистые седые волосы средней длины. Была одета в темное платье с узором из цветков, белую кофту с длинным рукавом, светлые тряпичные кеды и коричневые колготки, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Также в Центральном округе пропал 48-летний Николай Титов. По предварительным данным, 23 августа он вышел из дома по улице Буденного и не вернулся. На вид пропавшему 48 лет, рост 160−170 см, он среднего телосложения, с европейским типом лица, прямыми короткими волосами и карими глазами.