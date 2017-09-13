Под Воронежем уничтожили 20 свиней в первой угрожаемой зоне АЧС

Источник: РИА "Воронеж"

Животных изъяли у пятерых жителей села Хохол и поселка Хохольский, чьи дома находятся в радиусе пяти км от очага АЧС. Для утилизации туш вырыли глубокую траншею. Свиней умертвили бескровным способом с помощью специального препарата. Затем сожгли. Яму обработали хлорной известью.

— Разъяснили хохольцам, что АЧС — инфекционное заболевание. От него погибают почти все свиньи, поэтому необходимо остановить распространение инфекции. Люди отнеслись с пониманием к вынужденным мерам. Каждому владельцу выплатят компенсацию по 92,6 рублей за кг. Сейчас мы вместе с сельчанами готовим для этого документы, — пояснил Александр Астапов.

Ветеринары и сотрудники местной администрации провели подворный обход, обследовали почти 6 тыс. домовладений. Все животные в первой угрожаемой зоне уничтожены.

В Хохольском районе из-за вспышки АЧС объявили карантин 5 сентября. На въездах в районный центр расположены три мобильных ветеринарно-полицейских поста, один стационарный пост устроен на месте очага.

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