Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп "хамски" отверг дружеское предложение России
Названа главная причина смерти во время секса
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8В Индии простились с Ганешей
15:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем уничтожили 20 свиней в первой угрожаемой зоне АЧС

В селе Хохол уничтожили 20 свиней из личных подсобных хозяйств, относящихся к первой угрожаемой зоне африканской чумы свиней (АЧС), во вторник, 12 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель Хохольской ветстанции Александр Астапов в среду, 13 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Животных изъяли у пятерых жителей села Хохол и поселка Хохольский, чьи дома находятся в радиусе пяти км от очага АЧС. Для утилизации туш вырыли глубокую траншею. Свиней умертвили бескровным способом с помощью специального препарата. Затем сожгли. Яму обработали хлорной известью.

— Разъяснили хохольцам, что АЧС — инфекционное заболевание. От него погибают почти все свиньи, поэтому необходимо остановить распространение инфекции. Люди отнеслись с пониманием к вынужденным мерам. Каждому владельцу выплатят компенсацию по 92,6 рублей за кг. Сейчас мы вместе с сельчанами готовим для этого документы, — пояснил Александр Астапов.

Ветеринары и сотрудники местной администрации провели подворный обход, обследовали почти 6 тыс. домовладений. Все животные в первой угрожаемой зоне уничтожены.

В Хохольском районе из-за вспышки АЧС объявили карантин 5 сентября. На въездах в районный центр расположены три мобильных ветеринарно-полицейских поста, один стационарный пост устроен на месте очага.

Контекст

Ветеринары обнаружили очаг африканской чумы свиней (АЧС) в частном подворье села Хохол Хохольского района 1 сентября. Специалисты уничтожили в селе 212 свиней. Карантин установили на территории района, исключая федеральную трассу Р-298 «Курск-Воронеж» — Р-22 «Каспий». Эксперты признали район первой угрожаемой зоной. На территории запретили убой животных и торговлю продуктами из свинины. Ограничения продлятся до 25 декабря 2017 года. Соответствующий указ губернатора Воронежской области появился на правовом портале облправительства в понедельник, 4 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор вручил экс-мэру медаль «За труды во благо земли Воронежской»
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь