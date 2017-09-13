Хозяйке ресторана из Севастополя грозит 8 лет за взятку полицейскому

Как рассказали в ведомстве, 4 августа предприниматель передала старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю 100 тысяч рублей за то, чтобы он не привлекал ее к уголовной и административной ответственности за продажу поддельного алкоголя. Однако коррупционное преступление пресекли сотрудники полиции.