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17:19 (мск), источник: РИА Крым

Хозяйке ресторана из Севастополя грозит 8 лет за взятку полицейскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В Севастополе перед судом предстанет хозяйка ресторана, которая пыталась подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Севастополю.

Как рассказали в ведомстве, 4 августа предприниматель передала старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю 100 тысяч рублей за то, чтобы он не привлекал ее к уголовной и административной ответственности за продажу поддельного алкоголя. Однако коррупционное преступление пресекли сотрудники полиции.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. За дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

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