Хозяйке ресторана из Севастополя грозит 8 лет за взятку полицейскому
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В Севастополе перед судом предстанет хозяйка ресторана, которая пыталась подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). В Севастополе перед судом предстанет хозяйка ресторана, которая пыталась подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в
Как рассказали в ведомстве, 4 августа предприниматель передала старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК УМВД России по Севастополю 100 тысяч рублей за то, чтобы он не привлекал ее к уголовной и административной ответственности за продажу поддельного алкоголя. Однако коррупционное преступление пресекли сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. За дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий женщине грозит до восьми лет лишения свободы.