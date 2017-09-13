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16:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Чиновник из Геленджика стал фигурантом уголовного дела

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

Директора муниципального унитарного предприятия подозревают в превышении должностных полномочий, расследованием уголовного дела занимается СКР по Геленджику.

По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, издал приказ о проведении запроса котировок на оказание услуг в получении патентов для трудоустройства иностранных граждан. При том, муниципальная организация в этом направлении не работала.

«В этой связи на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение. Далее директор муниципального унитарного предприятия заключил договор на оказание данных услуг с индивидуальным предпринимателем. На основании актов выполненных работ индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства в сумме 374 тысяч рублей. Кроме того, задолженность предприятия за оказанные услуги составила 606 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарском краю.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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