Чиновник из Геленджика стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, издал приказ о проведении запроса котировок на оказание услуг в получении патентов для трудоустройства иностранных граждан. При том, муниципальная организация в этом направлении не работала.

«В этой связи на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение. Далее директор муниципального унитарного предприятия заключил договор на оказание данных услуг с индивидуальным предпринимателем. На основании актов выполненных работ индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства в сумме 374 тысяч рублей. Кроме того, задолженность предприятия за оказанные услуги составила 606 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарском краю.