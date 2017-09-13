Чиновник из Геленджика стал фигурантом уголовного дела
Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.
Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.
Директора муниципального унитарного предприятия подозревают в превышении должностных полномочий, расследованием уголовного дела занимается СКР по Геленджику.
По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, издал приказ о проведении запроса котировок на оказание услуг в получении патентов для трудоустройства иностранных граждан. При том, муниципальная организация в этом направлении не работала.
«В этой связи на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение. Далее директор муниципального унитарного предприятия заключил договор на оказание данных услуг с индивидуальным предпринимателем. На основании актов выполненных работ индивидуальному предпринимателю были перечислены денежные средства в сумме 374 тысяч рублей. Кроме того, задолженность предприятия за оказанные услуги составила 606 тысяч рублей», — сообщает
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.