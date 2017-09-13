В Омске осуждены закатавшие в бетон сироту четверо местных жителей

Как установлено, летом 2016 года преступники убили сироту, чтобы продать его квартиру. Они были убеждены, что «искать сироту никто не будет», пригласили мужчину, воспитывавшегося в детдоме, в гараж, и после распития спиртного убили.

Тело убитого они сбросили в смотровую яму. Позже один из сообщников залил яму раствором бетона.

Чтобы продать недвижимость, двое фигурантов обратились за помощью к знакомому. Он, в свою очередь, нашел человека, внешне похожего на фотографию убитого в паспорте. Таким образом, придя в риэлторское агентство и представившись владельцем, четвертый фигурант смог договориться о сделке. Помещение было реализовано за 750 тыс. рублей.

В свою очередь, как уточняет следственное управление СКР по региону, уголовное дело было возбуждено после того, как в полицию обратилась бабушка 32-летнего убитого с заявлением о том, что внук перестал выходить на связь.