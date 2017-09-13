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16:06 (мск), источник: Интерфакс

В Омске осуждены закатавшие в бетон сироту четверо местных жителей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Четыре жителя Омска, совершившие убийство, чтобы завладеть недвижимостью, получили от 3 до 18 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

Как установлено, летом 2016 года преступники убили сироту, чтобы продать его квартиру. Они были убеждены, что «искать сироту никто не будет», пригласили мужчину, воспитывавшегося в детдоме, в гараж, и после распития спиртного убили.

Тело убитого они сбросили в смотровую яму. Позже один из сообщников залил яму раствором бетона.

Чтобы продать недвижимость, двое фигурантов обратились за помощью к знакомому. Он, в свою очередь, нашел человека, внешне похожего на фотографию убитого в паспорте. Таким образом, придя в риэлторское агентство и представившись владельцем, четвертый фигурант смог договориться о сделке. Помещение было реализовано за 750 тыс. рублей.

В свою очередь, как уточняет следственное управление СКР по региону, уголовное дело было возбуждено после того, как в полицию обратилась бабушка 32-летнего убитого с заявлением о том, что внук перестал выходить на связь.

Одного из двух фигурантов суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима по статье «убийство», второго — к 18 годам по статье «подстрекательство и пособничество в убийстве лица, совершенное по найму, с целью скрыть другое преступление». Также обоим суд ограничил свободу сроком на год. Остальные участники осуждены по статье «мошенничество» на 3 года колонии общего режима каждый.

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