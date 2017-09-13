Стали известны подробности потасовки в омском храме Кришны

«СуперОмску» стали известны подробности конфликта, произошедшего в омском храме Кришны.

Напомним, что накануне там произошел конфликт между кураторами храма Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). Один из последователей пытался организовать собственное собрание с учениками, за что был изгнан из храма. В ходе конфликта мужчина был выгнан взашей и робко пытался вернуть свою куртку.

«По сути, это не кришнаиты, а антикришнаиты, вырядившиеся в одежды кришнаитов, для кришнаита такое поведение — это просто шок, в том-то и проблема. Они все и вся дискредитируют», — рассказал «СуперОмску» участник движения Кришны с 25-летним стажем Дмитрий Киселев.