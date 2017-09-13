Стали известны подробности потасовки в омском храме Кришны
В омском храме Кришны зашел спор о том, кто является истинным последователем учения.
В омском храме Кришны зашел спор о том, кто является истинным последователем учения.
«СуперОмску» стали известны подробности конфликта, произошедшего в омском храме Кришны.
Напомним, что накануне там произошел конфликт между кураторами храма Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). Один из последователей пытался организовать собственное собрание с учениками, за что был изгнан из храма. В ходе конфликта мужчина был выгнан взашей и робко пытался вернуть свою куртку.
«По сути, это не кришнаиты, а антикришнаиты, вырядившиеся в одежды кришнаитов, для кришнаита такое поведение — это просто шок, в
По информации «СуперОмска», конфликт в омском обществе сознания Кришны произошел в храме на улице 10-й Северной.