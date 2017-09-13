Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Володина спросили, готов ли он баллотироваться в президенты
Пескову задали вопрос о серии анонимных звонков о «минировании»
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
17Королевская катастрофа
17:11 (мск), источник: РИА Крым

На крымской трассе неуправляемая иномарка сбила троих пешеходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). Ночью на трассе Симферополь — Николаевка автомобиль Skoda Rapid сбил троих пешеходов, а затем врезался в грузовик. В аварии пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

По информации ведомства, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, и машину занесло на обочину.

«Водитель не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля вправо и затем наехал на пешеходов, которые находились на обочине по ходу движения автомобиля. После этого автомобиль Skoda Rapid продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем MAN, который стоял на обочине по ходу движения автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали пять человек: три пешехода, а также водитель и пассажир иномарки. У двоих пешеходов медики диагностировали ушибы головы и конечностей, еще у одного — перелом голени. Водитель получил ушиб грудной клетки и рану левого предплечья. У 18-летнего пассажира иномарки ушибы шеи и головы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь