На крымской трассе неуправляемая иномарка сбила троих пешеходов

По информации ведомства, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, и машину занесло на обочину.

«Водитель не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля вправо и затем наехал на пешеходов, которые находились на обочине по ходу движения автомобиля. После этого автомобиль Skoda Rapid продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем MAN, который стоял на обочине по ходу движения автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции.