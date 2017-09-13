На крымской трассе неуправляемая иномарка сбила троих пешеходов

По информации ведомства, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, и машину занесло на обочину.
«Водитель не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля вправо и затем наехал на пешеходов, которые находились на обочине по ходу движения автомобиля. После этого автомобиль Skoda Rapid продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем MAN, который стоял на обочине по ходу движения автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции.
В аварии пострадали пять человек: три пешехода, а также водитель и пассажир иномарки. У двоих пешеходов медики диагностировали ушибы головы и конечностей, еще у одного — перелом голени. Водитель получил ушиб грудной клетки и рану левого предплечья. У 18-летнего пассажира иномарки ушибы шеи и головы.