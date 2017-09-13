Женщину, пнувшую ребенка в Петербурге, отправят в психбольницу на экспертизу
У следствия возникли подозрения, что 30-летняя Надежда Федорова не вполне вменяема.
У следствия возникли подозрения, что 30-летняя Надежда Федорова не вполне вменяема.
В следующий раз она может убить. Такого мнения придерживаются соседи 30-летней Надежды Федоровой — симпатичной брюнетки из дома 5 по улице Дивенской в Петербурге. Оказывается, на «уголовку» Надежда шла уже давно.
Напомним, 4 сентября Надежда Федорова со всего размаху пнула в грудь трехлетнего мальчика — удар зафиксировали камеры наблюдения. Мальчика увезла «скорая», у него диагностировали синяки и ушибы. Чудо, что обошлось без других травм: малыш борется с тяжелым заболеванием крови.
Его маме, 34-летней Барно Худайкуловой, тоже досталось — Федорова прыснула в глаза перцовым газом из баллончика.
8 сентября Надежду отправили под домашний арест. «Комсомолка» узнала, что как продвигается расследование.
Статью утяжелили
Уголовное дело в отношении Федоровой завели по статье 213, часть 1 УК РФ («хулиганство»). Однако, как выяснила «КП», на днях квалификацию ужесточили — теперь это уже вторая часть статьи 213. В ней речь идет о сопротивлении лицу, пытающемуся пресечь нарушение общественного порядка.
4 сентября этим лицом был охранник соседнего магазина — он пытался растащить Федорову и Худайкулову, однако сам чуть не стал жертвой.
— Подозреваемая пыталась прыснуть ему в лицо перцовым газом, но баллончик к тому моменту был уже практически пуст, — сообщила следователь в зале суда, когда Надежду арестовывали.
В общем, битва на детской площадке могла продолжаться еще долго, но подоспел второй охранник. Вместе мужчины смогли нейтрализовать Федорову. Так и дожидались полицию.
Хотят отправить на экспертизу
— Иногда ей следователь задает вопрос, а она сидит и молчит, просто впадает в ступор, — рассказал «КП» источник, знакомый с ходом расследования.
Дошло до того, что следствие начало готовить материалы для проведения комплексной
При этом врачи должны наблюдать подозреваемого круглосуточно, и одной беседой тут не ограничиться.
В общем, по информации «КП», в ближайшее время Надежду Федорову могут отправить в психиатрическую больницу № 1 имени Кащенко.
Комплексная
Выгоняла всех из лифта
Давние знакомые Надежды Федоровой давно подозревают:
— Когда она заходила в лифт, все должны были из него выходить. Такой у нее был бзик: она должна ездить одна, как королева, — рассказала «КП» одна из соседок Федоровой на условиях анонимности.
Неизвестно, позволяла ли Федорова заходить в лифт своему мужу, но мусор — он тоже должен был ездить отдельно.
— Она действительно вызывала второй лифт, чтобы спустить на нем мусорный пакет. Я такого никогда не видела раньше, — признается наша собеседница.
Едва держатся в местном ЖКС — говорят, Надежда регулярно устраивала им разносы. Дворники не выдерживали — увольнялись по собственному желанию.
— А соседи по стеночке ходят. Она всех достала, но спорить с ней бесполезно. Поэтому все молча терпят, — признается соседка Федоровой.
«Сын до сих пор просыпается по ночам»
Барно Худайкулова, впрочем, терпеть не собирается. По ее словам, сын до сих пор не пришел в себя после случившегося.
— По ночам просыпается, кричит, — рассказала «КП» Барно. — Стал бояться женщин на улице, а если к нему обращается
Мальчик остается под наблюдением врачей — как минимум два раза в неделю он с мамой ездит в больницу, чтобы сдать кровь.
— Прогнозов никаких нет, потому что здесь все очень индивидуально.
Остается надеяться, что история на детской площадке не скажется на здоровье мальчика. Но родители уже договорились показать сына психологу.
А заодно решили твердо: никакого примирения с Федоровой не будет.
— Следователь нам уже объяснил, что можно пойти на мировую и получить компенсацию. Насколько я знаю, Надежда именно это и будет пытаться сделать. Но мне никаких денег от нее не нужно! И не потому, что нам деньги вообще не нужны. Нужны, просто мне противно от нее их получить. Я уверена, что они на пользу нам не пойдут, — говорит Барно Худайкулова.
По ее словам, единственное, что можно сделать с Федоровой, — это изолировать ее от общества.
Мнение специалиста
— Скорее всего, в данном случае речь идет о психическом заболевании, — рассказал «КП»
Если не принимать никаких мер, шизофрения будет развиваться и дальше, женщина станет более агрессивной и более активной. Если экспертиза признает ее невменяемой, ей предстоит принудительное лечение в психиатрической больнице. И речь тут идет не о двух и не о трех годах — она может провести в больнице лет пять. Срок будет определяться судом во взаимодействии с психиатрами.
Кстати
Кажется, Надежда Федорова вполне могла бы стать звездой кино. Порнографического. В Сети отыскали снимки девушки, подозрительно похожей на Федорову. Дама снималась обнаженной — причем как в квартирах, так и на свежем воздухе. Супруг Надежды не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив, что «это ее личное дело» и «он не против».