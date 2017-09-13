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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Женщину, пнувшую ребенка в Петербурге, отправят в психбольницу на экспертизу

У следствия возникли подозрения, что 30-летняя Надежда Федорова не вполне вменяема.

В следующий раз она может убить. Такого мнения придерживаются соседи 30-летней Надежды Федоровой — симпатичной брюнетки из дома 5 по улице Дивенской в Петербурге. Оказывается, на «уголовку» Надежда шла уже давно.

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Напомним, 4 сентября Надежда Федорова со всего размаху пнула в грудь трехлетнего мальчика — удар зафиксировали камеры наблюдения. Мальчика увезла «скорая», у него диагностировали синяки и ушибы. Чудо, что обошлось без других травм: малыш борется с тяжелым заболеванием крови.

Его маме, 34-летней Барно Худайкуловой, тоже досталось — Федорова прыснула в глаза перцовым газом из баллончика.

8 сентября Надежду отправили под домашний арест. «Комсомолка» узнала, что как продвигается расследование.

Статью утяжелили

Уголовное дело в отношении Федоровой завели по статье 213, часть 1 УК РФ («хулиганство»). Однако, как выяснила «КП», на днях квалификацию ужесточили — теперь это уже вторая часть статьи 213. В ней речь идет о сопротивлении лицу, пытающемуся пресечь нарушение общественного порядка.

4 сентября этим лицом был охранник соседнего магазина — он пытался растащить Федорову и Худайкулову, однако сам чуть не стал жертвой.

— Подозреваемая пыталась прыснуть ему в лицо перцовым газом, но баллончик к тому моменту был уже практически пуст, — сообщила следователь в зале суда, когда Надежду арестовывали.

В общем, битва на детской площадке могла продолжаться еще долго, но подоспел второй охранник. Вместе мужчины смогли нейтрализовать Федорову. Так и дожидались полицию.

Хотят отправить на экспертизу

Тем временем Надежда Федорова продолжает удивлять. Говорят, на допросах она ведет себя дерзко и путается в показаниях.

— Иногда ей следователь задает вопрос, а она сидит и молчит, просто впадает в ступор, — рассказал «КП» источник, знакомый с ходом расследования.

Дошло до того, что следствие начало готовить материалы для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Ее проводят только в самых серьезных случаях — когда на лицо все признаки заболевания.

При этом врачи должны наблюдать подозреваемого круглосуточно, и одной беседой тут не ограничиться.

В общем, по информации «КП», в ближайшее время Надежду Федорову могут отправить в психиатрическую больницу № 1 имени Кащенко.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза занимает обычно около месяца.

Выгоняла всех из лифта

Давние знакомые Надежды Федоровой давно подозревают: что-то с ней не так. Поступки женщины просто не оставляют им шанса думать иначе.

— Когда она заходила в лифт, все должны были из него выходить. Такой у нее был бзик: она должна ездить одна, как королева, — рассказала «КП» одна из соседок Федоровой на условиях анонимности.

Неизвестно, позволяла ли Федорова заходить в лифт своему мужу, но мусор — он тоже должен был ездить отдельно.

— Она действительно вызывала второй лифт, чтобы спустить на нем мусорный пакет. Я такого никогда не видела раньше, — признается наша собеседница.

Едва держатся в местном ЖКС — говорят, Надежда регулярно устраивала им разносы. Дворники не выдерживали — увольнялись по собственному желанию.

Когда Надя приходила на детскую площадку, все уходили. По какой-то невероятной случайности Барно никогда не встречалась с ней раньше — потому и пострадала 4 сентября.

— А соседи по стеночке ходят. Она всех достала, но спорить с ней бесполезно. Поэтому все молча терпят, — признается соседка Федоровой.

«Сын до сих пор просыпается по ночам»

Барно Худайкулова, впрочем, терпеть не собирается. По ее словам, сын до сих пор не пришел в себя после случившегося.

— По ночам просыпается, кричит, — рассказала «КП» Барно. — Стал бояться женщин на улице, а если к нему обращается кто-то незнакомый, начинает нервничать.

Мальчик остается под наблюдением врачей — как минимум два раза в неделю он с мамой ездит в больницу, чтобы сдать кровь.

Малыш страдает от врожденного заболевания крови, он перенес уже две операции по пересадке костного мозга. И сколько времени понадобится на восстановление, врачи не говорят.

— Прогнозов никаких нет, потому что здесь все очень индивидуально. Кто-то за полтора года восстанавливается, кто-то за семь лет, — говорит Барно Худайкулова.

Остается надеяться, что история на детской площадке не скажется на здоровье мальчика. Но родители уже договорились показать сына психологу.

А заодно решили твердо: никакого примирения с Федоровой не будет.

— Следователь нам уже объяснил, что можно пойти на мировую и получить компенсацию. Насколько я знаю, Надежда именно это и будет пытаться сделать. Но мне никаких денег от нее не нужно! И не потому, что нам деньги вообще не нужны. Нужны, просто мне противно от нее их получить. Я уверена, что они на пользу нам не пойдут, — говорит Барно Худайкулова.

По ее словам, единственное, что можно сделать с Федоровой, — это изолировать ее от общества.

Мнение специалиста

— Скорее всего, в данном случае речь идет о психическом заболевании, — рассказал «КП» психиатр-криминалист Михаил Виноградов. — Например, это может оказаться психопатией шизоидного типа. И да, это не просто «плохой характер».

Если не принимать никаких мер, шизофрения будет развиваться и дальше, женщина станет более агрессивной и более активной. Если экспертиза признает ее невменяемой, ей предстоит принудительное лечение в психиатрической больнице. И речь тут идет не о двух и не о трех годах — она может провести в больнице лет пять. Срок будет определяться судом во взаимодействии с психиатрами.

Кстати

Кажется, Надежда Федорова вполне могла бы стать звездой кино. Порнографического. В Сети отыскали снимки девушки, подозрительно похожей на Федорову. Дама снималась обнаженной — причем как в квартирах, так и на свежем воздухе. Супруг Надежды не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив, что «это ее личное дело» и «он не против».

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