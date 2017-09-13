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17:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мать выбросила трехлетнего ребенка с пятого этажа в Семее

Ребенок был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Из окна многоквартирного дома выпал трехлетний ребенок в Семее, сообщает телеканал «Хабар 24».

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Малыш упал с пятого этажа на карниз подъезда первого этажа около 12 часов дня. В тяжелом состоянии и с травмами он был доставлен в больницу.

«Ребенок с открытым перелом нижнего бедра и с многочисленными ссадинами был доставлен в больницу», — прокомментировали на станции скорой медицинской помощи.

По словам соседей и очевидцев случившегося, ребенка из окна выбросила собственная мать. Телеканал поясняет, что 36-летняя женщина страдает заболеванием и помещена в центр психического здоровья.

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