Молодую девушку избили и ограбили в столичном лифте

Полиция подозревает в совершении этого преступления трёх подростков из Новых Анен, в возрасте от 15 до 18 лет.



Старший из подозреваемых оказался рецидивистом. Ранее он был приговорён к пяти годам лишения свободы за подобные преступления. После задержания его отправили в тюрьму.