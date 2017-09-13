Молодую девушку избили и ограбили в столичном лифте
Трое подростков напали на девушку в лифте на Рышкановке. Они избили свою жертву и отобрали у неё телефон, стоимостью около 4 тысяч леев.
Трое подростков напали на девушку в лифте на Рышкановке. Они избили свою жертву и отобрали у неё телефон, стоимостью около 4 тысяч леев.
Полиция подозревает в совершении этого преступления трёх подростков из Новых Анен, в возрасте от 15 до 18 лет.
Старший из подозреваемых оказался рецидивистом. Ранее он был приговорён к пяти годам лишения свободы за подобные преступления. После задержания его отправили в тюрьму.
Его 17-летнего сообщника задержали в коммуне Бульбоака. Самый младший участник банды продолжает скрываться от полиции.