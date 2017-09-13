Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Гарантирует ли топовый вуз успешную карьеру
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
32-летняя Варнава показала снимок "до пластики" - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Почему я рада, что не получила высшего образования
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
17Королевская катастрофа
16:59 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде под суд идет водитель, неоднократно разъезжавший нетрезвым

Автонарушитель отправится в колонию-поселение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области 37-летний Анатолий Сердюков признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Изначально судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Также судом применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

Однако прокурор Центрального района г. Волгограда данный приговор обжаловал в апелляционном порядке в связи с необоснованностью назначения условной меры наказания и указанием на необходимость реального лишения свободы осужденного.

Основанием к обжалованию приговора послужило то обстоятельство, что Сердюков в течение 2016 года был трижды осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к обязательным работам и условному лишению свободы. При этом должных выводов он не сделал и вновь совершил аналогичное преступление.

Центральный районный суд г. Волгограда согласился с выводами прокурора о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Так, приговором суда апелляционной инстанции от 31 августа 2017 года Сердюкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 2 года (данное наказание будет исполняться после его освобождения из колонии).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К середине лета - снова без жары
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь