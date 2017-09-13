В Волгограде под суд идет водитель, неоднократно разъезжавший нетрезвым

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области 37-летний Анатолий Сердюков признан виновным в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Изначально судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Также судом применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

Однако прокурор Центрального района г. Волгограда данный приговор обжаловал в апелляционном порядке в связи с необоснованностью назначения условной меры наказания и указанием на необходимость реального лишения свободы осужденного.

Основанием к обжалованию приговора послужило то обстоятельство, что Сердюков в течение 2016 года был трижды осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к обязательным работам и условному лишению свободы. При этом должных выводов он не сделал и вновь совершил аналогичное преступление.

Центральный районный суд г. Волгограда согласился с выводами прокурора о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.