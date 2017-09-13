В Волгограде под суд идет водитель, неоднократно разъезжавший нетрезвым
Автонарушитель отправится в
Автонарушитель отправится в
Как сообщили в
Изначально судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Также судом применено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.
Однако прокурор Центрального района г. Волгограда данный приговор обжаловал в апелляционном порядке в связи с необоснованностью назначения условной меры наказания и указанием на необходимость реального лишения свободы осужденного.
Основанием к обжалованию приговора послужило то обстоятельство, что Сердюков в течение 2016 года был трижды осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к обязательным работам и условному лишению свободы. При этом должных выводов он не сделал и вновь совершил аналогичное преступление.
Центральный районный суд г. Волгограда согласился с выводами прокурора о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.
Так, приговором суда апелляционной инстанции от 31 августа 2017 года Сердюкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в