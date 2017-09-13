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18:08 (мск), источник: Volga News

В Отрадном двое мужчин и женщина попали в больницу после драки с поножовщиной

Во вторник, 12 сентября, из квартиры в доме № 43 на ул. Гагарина в Отрадном в больницу попали двое мужчин 37 и 32 лет и 28-летняя женщина.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник в полиции, все трое были в гостях у 57-летнего товарища. В компании возник конфликт, в результате которого один из участников схватил нож, а другой — ножницы.

По версии правоохранителей, во время драки 32-летний ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина нанес несколько ударов в спину ножницами 37-летнему оппоненту. Пострадавший начал махать ножом и в результате порезал шею своему обидчику и поранил женщину, присутствовавшую при драке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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