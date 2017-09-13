В Отрадном двое мужчин и женщина попали в больницу после драки с поножовщиной
Во вторник, 12 сентября, из квартиры в доме № 43 на ул. Гагарина в Отрадном в больницу попали двое мужчин 37 и 32 лет и 28-летняя женщина.
Во вторник, 12 сентября, из квартиры в доме № 43 на ул. Гагарина в Отрадном в больницу попали двое мужчин 37 и 32 лет и 28-летняя женщина.
Как сообщает источник в полиции, все трое были в гостях у 57-летнего товарища. В компании возник конфликт, в результате которого один из участников схватил нож, а другой — ножницы.
По версии правоохранителей, во время драки 32-летний ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью мужчина нанес несколько ударов в спину ножницами 37-летнему оппоненту. Пострадавший начал махать ножом и в результате порезал шею своему обидчику и поранил женщину, присутствовавшую при драке.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».