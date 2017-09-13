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18:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Внедорожник рухнул с плотины ГЭС в Бодайбо

В Бодайбо джип пробил дорожное ограждение и рухнул с плотины ГЭС. Два человек — водитель и пассажир — погибли.

Трагедия случилась в Бодайбо. На кадрах с камер наблюдения видно, внедорожник «Митсубиси Паджеро» ехал ночью по плотине Мамаканской ГЭС. Шофёр не справился с управлением, автомобиль рухнул в воду. Глубина в этом месте 45 метров. В салоне находилось трое мужчин. Спастись удалось только одному. Правоохранители выясняют обстоятельства Ч. П. По одной из версий, водитель превысил скорость.

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