Внедорожник рухнул с плотины ГЭС в Бодайбо

Трагедия случилась в Бодайбо. На кадрах с камер наблюдения видно, внедорожник «Митсубиси Паджеро» ехал ночью по плотине Мамаканской ГЭС. Шофёр не справился с управлением, автомобиль рухнул в воду. Глубина в этом месте 45 метров. В салоне находилось трое мужчин. Спастись удалось только одному. Правоохранители выясняют обстоятельства Ч. П. По одной из версий, водитель превысил скорость.