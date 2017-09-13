Воронежец вызвал спасателей из-за «тонувшего» в водохранилище подводного охотника

Воронежец, заметивший на акватории водохранилища пустую лодку и людей возле нее, позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу. Он решил, что людям нужна помощь. Спасатели прибыли на место и выяснили, что в воде находится любитель подводной охоты, сообщила пресс-служба управления ГО и ЧС Воронежа в среду, 13 сентября.

Спасатели напомнили воронежцам о правилах, которые сделают подводную охоту более безопасной. Перед погружением следует прикрепить к подводнику фал (буксировочный трос), тянущийся к сигнальному бую на поверхности воды. Ныряя в воду с судна, нужно поднять сигнальный флаг (бело-синий флаг «Альфа» или красный флаг с белой диагональной полосой). Тогда проходящие мимо суда заметят охотников и обогнут место погружения. Под водой нужно быть внимательнее: уловив далекое гудение, стоит поднять голову и осмотреться. Всплывая с глубины, надо смотреть наверх.