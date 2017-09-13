В Самаре неизвестный в маске ограбил «ЛОКО-Банк»
Во вторник, 12 сентября, около 20:00, неизвестный в маске ограбил «ЛОКО-Банк» на ул. Победы, 92.
Во вторник, 12 сентября, около 20:00, неизвестный в маске ограбил «ЛОКО-Банк» на ул. Победы, 92.
Как сообщает источник в полиции, грабитель дважды выстрелил в живот, а затем в руку 69-летнему охраннику, затем потребовал у 45-летней кассира собрать наличность, которая составила 5 млн рублей.
Злоумышленник скрылся с места преступления на серебристой «десятке».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Правоохранители разыскивают преступника.