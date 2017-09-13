На ул. Театральной банк «Советский» оцепили из-за подозрительного свёртка

В 15:00 сотрудники обнаружили подозрительный свёрток. Он лежал на полу около окна в кассу. Сотрудники и клиенты банка вышли на улицу и вызвали экстренные службы. По словам работников учреждения, они до сих пор находятся на улице. «Мы заметили свёрток и сразу, по технике безопасности стали эвакуироваться. Сейчас ждём пока его обследуют. Паники нет,» — рассказала сотрудница банка Екатерина.