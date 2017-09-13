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17:53 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Театральной банк «Советский» оцепили из-за подозрительного свёртка

В Калининграде эвакуировали банк «Советский» на ул. Театральной. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

В 15:00 сотрудники обнаружили подозрительный свёрток. Он лежал на полу около окна в кассу. Сотрудники и клиенты банка вышли на улицу и вызвали экстренные службы. По словам работников учреждения, они до сих пор находятся на улице. «Мы заметили свёрток и сразу, по технике безопасности стали эвакуироваться. Сейчас ждём пока его обследуют. Паники нет,» — рассказала сотрудница банка Екатерина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на место для обследования неизвестного предмета выехали взрывотехники ОМОН. Со вчерашней эвакуацией это не связано, пояснили в ведомстве.

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