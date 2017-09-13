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17:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Водитель «Волги» погиб в ДТП в Ростове

Полиция начала проверку по факту происшествия.

Водитель «Волги» погиб в результате ДТП в Ростове 13 сентября.

По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел в 15.15 на проспекте Шолохова.

Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя автомобиля отечественного производства.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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