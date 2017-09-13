Водитель «Волги» погиб в ДТП в Ростове
Полиция начала проверку по факту происшествия.
Полиция начала проверку по факту происшествия.
Водитель «Волги» погиб в результате ДТП в Ростове 13 сентября.
По информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел в 15.15 на проспекте Шолохова.
Автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» врезался в дерево.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя автомобиля отечественного производства.
В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.