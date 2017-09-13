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17:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах росгвардейцы задержали компанию несовершеннолетних грабителей

Двое парней и две девушки проникли в мини-маркет и похитили из него несколько бутылок коньяка.

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетних ребят, которые проникли в мини-маркет, чтобы его ограбить, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Татарстан.

Ночью на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что сработала сигнализация в магазине по проспекту Мира. На место прибыла группа задержания росгвардейцев. При осмотре здания он обнаружили, что входная дверь открыта. Пока экипаж блокировал здание со всех сторон, прибывшие на место сотрудники ОВО вместе с администрацией объекта проникли в помещение. Изучив ассортимент стеллажей, администратор сообщила, что пропало пять бутылок дорогого коньяка. Стражи правопорядки изучили записи с камер, где увидели, как четверо подростков вскрыли дверь, забежали в зал, забрали с витрины алкоголь и скрылись в соседнем жилом доме. Росгвардейцы сразу-же отправились на место. В одном из подъездов на площадке седьмого этажа они задержали подростков. Ими оказались две 14-летние девушки и двое парней 17 и 16 лет. В рюкзаке старшего из них находился похищенный алкоголь. Молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Кража».

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В Челнах росгвардейцы задержали компанию несовершеннолетних грабителей
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