В Челнах росгвардейцы задержали компанию несовершеннолетних грабителей
Двое парней и две девушки проникли в
Двое парней и две девушки проникли в
(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетних ребят, которые проникли в
Ночью на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что сработала сигнализация в магазине по проспекту Мира. На место прибыла группа задержания росгвардейцев. При осмотре здания он обнаружили, что входная дверь открыта. Пока экипаж блокировал здание со всех сторон, прибывшие на место сотрудники ОВО вместе с администрацией объекта проникли в помещение. Изучив ассортимент стеллажей, администратор сообщила, что пропало пять бутылок дорогого коньяка. Стражи правопорядки изучили записи с камер, где увидели, как четверо подростков вскрыли дверь, забежали в зал, забрали с витрины алкоголь и скрылись в соседнем жилом доме. Росгвардейцы